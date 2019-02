Anmeldung an der FOS/BOS

Die Anmeldung an der staatlichen Fachober- und Berufsoberschule Bad Neustadt findet für das Schuljahr 2019/20 von Montag, 18. Februar, bis zum Freitag, 1. März, statt. Das Sekretariat in der Otto-Hahn-Straße 36 ist montags bis donnerstags von 8.30 bis 13 Uhr und 13.30 bis 15.30 Uhr sowie freitags von 8.30 bis 13 Uhr geöffnet. Am Donnerstag, 21. Februar, findet eine Abendanmeldung von 16 bis 18 Uhr statt. Mehr Infos unter www.fosnes.de. sek