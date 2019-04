Anmeldung an den beiden Realschulen

Bald können sich Schüler für die 5. Klasse im Schuljahr 2019/20 an der Siegmund-Loewe-Schule (RS II, www.rs2-kronach.de) und an der Maximilian-von-Welsch-Schule (RS I, www.kronach-rs1.de) anmelden. Die Anmeldung ist von Montag, 6., bis Freitag, 10. Mai, zu folgenden Zeiten möglich: Montag bis Freitag von 8 bis 12 Uhr und Montag bis Donnerstag von 13 bis 16 Uhr, jeweils im Sekretariat der Siegmund-Loewe-Schule, Am Schulzentrum 3, und in der Maximilian-von-Welsch-Schule, Gabelsbergerstraße 4. Bei der Online-Anmeldung findet man den Schulantrag unter den oben angegebenen Links. Zur Anmeldung sind mitzubringen: 4.-Klasse-Übertrittszeugnis im Original, 5.-Klasse-Zwischenzeugnis, Geburtsurkunde, Geburtsschein oder Familienstammbuch, gegebenenfalls Sorgerechtsbeschluss und Bescheinigung über eine Teilleistungsstörung sowie Ausdrucke der Online-Anmeldung, sofern diese erfolgt ist. Der Probe-Unterricht findet vom 14. bis 16. Mai an der jeweiligen Schule statt. red