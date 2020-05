Anmeldung am Ehrenbürg-Gymnasium

Für den Übertritt aus der vierten Jahrgangsstufe der Grundschule und die Voranmeldung für die Aufnahme aus der fünften Jahrgangsstufe der Mittel- oder Realschule gelten am Ehrenbürg-Gymnasium Forchheim in diesem Jahr folgende Regelungen: Angesichts der aktuellen Sondersituation kann eine Anmeldung ohne persönliches Erscheinen der Erziehungsberechtigten erfolgen. Die Erziehungsberechtigten können der Schule die erforderlichen Anmeldeunterlagen (siehe Homepage der Schule) auf dem Postweg oder durch persönlichen Briefeinwurf bis spätestens Freitag, 22. Mai, 11 Uhr, vorlegen. Die Erziehungsberechtigten können die Unterlagen auch persönlich im Sekretariat der Schule unter Wahrung der geltenden Hygiene- und Abstandsbedingungen von Montag, 18., bis Mittwoch, 20. Mai, jeweils von 8.30 bis 16 Uhr, abgeben. Beachtet werden muss dabei, dass die Kinder am 30. September 2020 das zwölfte Lebensjahr noch nicht vollendet haben dürfen. Alle Informationen zur Anmeldung, zum Übertritt und über das naturwissenschaftliche Gymnasium selbst finden sich auf der Internetseite unter www.egf-online.de. Für eine individuelle telefonische Beratung unter 09191/70010 steht die Schulleitung während der Öffnungszeiten zur Verfügung. red