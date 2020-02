Anmeldung ab Montag

Die Schulanmeldung für Erstklässler mit Eintritt September 2020 an der Adalbert-Stifter-Grund- und Mittelschule in Forchheim erfolgt von Montag, 24., bis Mittwoch, 26. März, im Sekretariat täglich von 8 bis 15.30 Uhr. Folgende Unterlagen sind mitzubringen: Geburtsurkunde des Kindes, Nachweis über Schuleingangsuntersuchung, gegebenenfalls Sorgerechtsbeschluss, und Personalausweis der Eltern.

Die Anmeldung externer Teilnehmer (ausschließlich mit Wohnort in Forchheim) zum Erwerb des qualifizierenden Abschlusses der Mittelschule und zum Abschluss der Mittleren Reife an der Mittelschule ist von Montag, 17., bis Freitag, 21. Februar, im Sekretariat täglich von 8 bis 15.30 Uhr. Mitzubringen sind Personalausweis und letztes Zeugnis/Abschlusszeugnis. Ein Informationsabend für Interessenten beider Abschlüsse ist für Dienstag, 24. März, um 19 Uhr in der Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mehrzweckraum, geplant.

Des Weiteren findet für die neue fünfte Klassen mit Eintritt September am Dienstag, 26. Mai, um 19 Uhr ein Infoabend, ebenfalls in der Adalbert-Stifter-Schule, Neubau Mehrzweckraum, statt. red