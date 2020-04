Anmeldetermin verschoben

In einer gemeinsamen Presseerklärung erläutern die Coburger Gymnasien, wie heuer die Neuanmeldungen für das Schuljahr 2020/21 erfolgen. Wegen der Corona-Krise wurde der Anmeldetermin an den Gymnasien gegenüber der ursprünglichen Ankündigung verschoben. Die Schulen bitten darum, die benötigten Unterlagen auf dem Postweg oder durch Einwurf in den Briefkasten der jeweiligen Schule bis spätestens Montag, 18. Mai, vorzulegen. Im Verlauf der Anmeldewoche vom 18. bis 22. Mai setzen sich die Schulen dann telefonisch mit den Erziehungsberechtigten in Verbindung, um den Eingang der Anmeldung zu bestätigen und um eventuelle Rückfragen zu klären. Sollte dennoch in besonderen Fällen persönliche Vorsprache gewünscht werden, bitten die Schulen um rechtzeitige vorherige Terminvereinbarung.

Die Anmeldeformulare können auf den Homepages der Schulen heruntergeladen beziehungsweise online ausgefüllt werden. Folgende weitere Unterlagen sind beizufügen:

• Das Übertrittszeugnis im Original (es verbleibt an der Schule),

• Kopie der Geburtsurkunde,

• bei geschiedenen Eltern ggf. Nachweis über das Sorgerecht in Kopie,

• Nachweis über hinreichenden Impfschutz gegen Masern (in der Regel: Kopie des Impfpasses). Der Nachweis über die Masernimpfung kann auch bis zum Unterrichtsbeginn am 8. September 2020 nachgereicht werden.

Schüler, denen im Übertrittszeugnis der Grundschule keine Eignung für das Gymnasium bescheinigt wurde, können nur dann an das Gymnasium übertreten, wenn sie an einer Aufnahmeprüfung, dem Probeunterricht, erfolgreich teilnehmen. Der Probeunterricht 2020 findet am Gymnasium Ernestinum vom 26. bis 28. Mai statt - unabhängig davon, an welchem Gymnasium die Eltern ihr Kind angemeldet haben. Homepages der Schulen: www.albertinum-coburg.de, www.casimirianum.de, www.ernestinum-coburg.de, www.alexandrinum-coburg.de. red