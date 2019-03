Der Anmeldetag in der Kinder-Kiste findet am Samstag, 6. April, statt. Ab 9 Uhr können Schulkinder ab der 1. Klasse zur Hausaufgabenbetreuung im Schuljahr 2019/ 2020 in der Tagesstätte angemeldet werden. Auf die Kinder warten in den Freizeiträumen verschiedene Kreativ- und Sportangebote. Voranmeldungen unter Tel.: 09732/2937. sek