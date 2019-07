Anmeldeschluss für den Nachtlauf

Anmeldeschluss für den Sparkassen-Nachtlauf ist morgen, Mittwoch, 17 Uhr. Ab dann sind bis Donnerstagabend Online-Nachmeldungen möglich. Am Veranstaltungstag geht dies bei der Ausgabe der Startunterlagen ebenso, falls noch Startplätze vorhanden sind. Als "Schmankerl" erhalten die Teilnehmer des Haupt- und Hobbylaufes bei Abgabe ihrer Startnummer ein Obermain-Marathon-Weizenbierglas. Die Siegerehrung für Haupt- und Hobbylauf und die Startnummern-Ausgabe wird in einem Festzelt stattfinden. Dieses befindet sich an der Peter-J.-Moll-Halle. Die Siegerehrung für die Schülerläufe findet auf dem Parkplatz der Sparkasse statt. Jeder Teilnehmer (auch beim Bambinilauf) findet bei seinen Startunterlagen zudem einen Eis-Gutschein. red