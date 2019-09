An der Städtischen Volkshochschule stehen am Mittwoch, 25. September, ein Pilzseminar und ein Kurs "Orientalischer Tanz" auf dem Programm. Experimentelle Malerei und Zeichnung, eine Kundalini-Yoga-Schnupperstunde sowie ein "Kulinarischer Kochabend" am Freitag, 27. September, sind auch noch aufnahmefähig. Auch für alle anderen Angebote gibt es freie Kapazitäten. Nähere Auskunft und Anmeldung im VHS-Büro, Tel.: 0971/807 42 10 oder unter www.vhs-kisshab.de sek