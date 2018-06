sek



Die Volkshochschule organisiert Kurse, die noch aufnahmefähig sind. Am 2. Juli um 16.30 Uhr findet eine Kräuterführung zu naturheilkundlichen Wildpflanzen statt. In einem EDV-Kurs geht es ab 9. Juli an vier Vormittagen um sichereres Bewegen im Internet, sicheres Bewegen auf Speichermedien, Anschauen und Verwalten von Bildern auf dem PC und Einrichten der Windows-Oberfläche. "Der Traum - ein Wunderwerk der Seele" heißt es am 12. Juli. Dieser Vortrag gibt einen Einblick in das Verständnis des Traumes als Ausdruck der eigenen Persönlichkeit. Interessierte können sich im VHS-Büro, Maxstraße 23 (Tel.: 0971/ 807 12 10) und im Internet unter www.vhs-badkissingen.de anmelden.