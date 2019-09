Die Rheuma-Liga Forchheim macht am 21. September einen Halbtagesausflug nach Ebrach mit Führung und Orgelkonzert in der Klosterkirche. Anschließend fährt die Gruppe nach Oberschwarzach zu einer kleinen Weinprobe. Abfahrt ist um 13 Uhr am E-Center (Bamberger Straße); vorherige Haltestellen: Heroldsbach, Hausen und Burk. Gäste sind willkommen. Information und Anmeldung unter Telefon 09191/60642. red