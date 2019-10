Anmelden zur Wanderwoche

Die Tourist-Information Bischofsheim bietet eine Wander- und Naturerlebniswoche an. Am Mittwoch, 9. Oktober, geht es "Durch den Herbstwald zur Haderwaldhütte" Treffpunkt: Zentralparkplatz Bischofsheim, Beginn der Wanderung gegen 9.30 Uhr in Sparbrod, Parkplatz Hähnchen-Paula. Am Donnerstag, 10. Oktober, wird auf dem "Ellerbachweg" gelaufen. Beginn der Wanderung um 10 Uhr in Eußenhausen, Parkplatz Friedhof. Für Freitag, 11. Oktober, steht die Tour "Basaltsäulen Gangolfsberg" auf dem Programm. Treffpunkt: Zentralparkplatz Bischofsheim, Beginn der Wanderung gegen 9.30 Uhr in Oberelsbach, Parkplatz am Sportplatz. Die letzte Wanderung in dieser Reihe ist am Samstag, 12. Oktober, die "Hochrhönwanderung auf der Langen Rhön", eine Wanderung über Stirnberg - Schornhecke - Heidelstein - Holzberghof - Teufelsmühle zurück. Anmeldungen bei der Tourist-Information Bischofsheim, Tel.: 09772/910 150. sek