Anmelden zur Wallfahrt

Für die Wallfahrt der Pfarrei St. Kilian nach Marienweiher am Samstag, 21., und Sonntag, 22. September, nimmt Richard Lurz in Grundfeld noch Anmeldungen unter Tel. 09571/5887 entgegen.

Abschied von Pfarrer Kimbowa

Zum 31. August endet die Vertretungszeit von Pfarrer Henry Kimbowa in der Pfarrei. Wer ihm eine kleine Gabe mitgeben möchte, hat dazu am Samstag, 24., zur Vorabendmesse und am Sonntag, 25. August, zu den Gottesdiensten um 8.30 und 10.30 Uhr die Möglichkeit (Körbchen an den Eingängen).

Kur- und Urlauberseelsorge

Hingewiesen wird seitens des Pfarramtes auf die Angebote der ökumenischen Kur- und Urlauberseelsorge in Bad Staffelstein. Jeden Mittwoch im August, jeweils ab 9 Uhr, gibt es beispielsweise das Morgengebet im Kurpark. Es dauert etwa 20 Minuten. Treffpunkt ist am Brunnen zwischen den Gradierwerken. Die nächsten Termine sind 21. und 28. August. Diesen Impuls für den Tag gestaltet der evangelische Urlauberpfarrer Harald Wildfeuer. Immer freitags im August, jeweils ab 19 Uhr, wird zum Innehalten und Entspannen in der Pfarrkirche St. Kilian eingeladen, außerdem am Sonntag, 25. August, 19 Uhr, zum Abendsegen auf dem Staffelberg. Diesen gestalten Pfarrer Helmuth Bautz und Gemeindereferent Matthias Beck, die Musik dazu: diesmal von "Flip und Magges". Etwa 40 Minuten dauert dieses Miteinander. Es besteht ferner die Möglichkeit zur Einzelsegnung. pf