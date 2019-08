Der Verein für Gartenbau und Heimatpflege in Diebach bietet am Samstag, 28. September, eine Fahrt ins Theater nach Meiningen zur Operette "Das Schwarzwaldmädel" von Leon Jessel an. Auch Nichtmitglieder sind willkommen. Abfahrt ist um 17 Uhr am Wehrplatz in Diebach. Anmeldung bei Gisela Grimm, Tel.: 09732/1344. sek