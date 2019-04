Anmelden zur Tageslehrfahrt

Die Landfrauen aus Geroda und Platz starten am Dienstag, 21. Mai, zu einer Tageslehrfahrt des Bayerischen Bauernverbandes nach Wertheim am Main. Bevor die Stadt Wertheim zunächst bei einer Führung und anschließend auch auf eigene Faust erkundet werden kann, wird am Vormittag die Firma Alfi Isoliergefäße besucht. Auch ein Besuch der Wallfahrtskirche "Maria im Grünen Tal" steht auf dem Pro gramm der Landfrauen. Anmeldungen und weitere Informationen gibt es bei Jutta Schneider, Tel.: 09747/1249. sek