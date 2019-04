Anmelden zur Sprechstunde für Erfinder

Eberhard Kübel aus Rödental bietet am kommenden Mittwoch, 17. April, ab 15 Uhr in der Designwerkstatt eine kostenlose 30-Minuten-Erfindungssprechstunde an. Anmelden mit Uhrzeitvereinbarung zu dieser Sprechstunde sind unter Telefon 09561/83630 oder per E-Mail an info@designwerkstatt-coburg.de möglich. red