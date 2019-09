Von 13. bis 22. September findet in Bayern die Demenzwoche statt. Auch der Awo-Treff am Bürgerplatz beteiligt sich mit seinem Angebot "Riechen- Schmecken- Fühlen. Schulung der Sinne" an der Demenzwoche. Die Schulung findet am Dienstag, 17. September, um 14 Uhr statt. Anmeldung unter Telefon 09563/ 726672 oder per E-Mail an treff-roedental@awo-coburg.de, möglich. red