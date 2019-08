Anmelden zur Schreibgruppe

Authentisches Schreiben kann helfen, schwierige und belastende Erlebnisse

und Situationen zu verarbeiten. Die Caritas für die Stadt Erlangen und den Landkreis Erlangen-Höchstadt bietet hierzu eine Gruppe an. Im vertraulichen Rahmen werden hier die eigenen Möglichkeiten ausgelotet, sich durch Schreiben zu entlasten oder voranzubringen. Bei ausreichender Vertrautheit besteht die Möglichkeit, das Verfasste in der Gruppe zu teilen. Termin ist am morgigen Donnerstag von 14 bis 16 Uhr im "Treff" in der Bissingerstraße 32 in Erlangen. Die Teilnahme ist kostenfrei, Anmeldung unter der Telefonnummer 09131/32610 erforderlich. red