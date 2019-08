Der Bürger- und Kriegerverein Mitgenfeld/ Breitenbach unternimmt am Samstag, 28. September, eine Fahrt zu einem Original Schweinfurter Schlachtschüssel-Essen mit musikalischer Umrahmung nach Abersfeld bei Schonungen. Abfahrt ist in Breitenbach an der Alten Schule um 15 Uhr und in Mitgenfeld am Feuerwehrhaus um 15.05 Uhr. Das Essen beginnt um 16.30 Uhr. Die Rückfahrt ist für 22 Uhr geplant. Anmeldungen nimmt Christian Hüfner, Tel. 09741/4934, entgegen. sek