Anmelden zur Mountainbiketour

Am Samstag, 1. Juni, bietet das Biosphärenreservat und Naturpark Rhön eine geführte Mountainbiketour mit dem E-Bike an. Das Motto lautet "Durch die Schwarzen Berge". Basalt ist das prägende Gestein der Rhön. Auf der Tour in den Schwarzen Bergen begegnet den Teilnehmern dieses geologische Zeugnis immer wieder. Treffpunkt ist um 10 Uhr der Wanderparkplatz in Geroda in der Bergstraße Richtung Platzer Kuppe. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Tel. 09747/931 331 oder im Biosphärenzentrum Rhön "Haus der Schwarzen Berge", Tel.: 09749/912 20. Informationen und weitere Termine unter www.rhoentouren.de. sek