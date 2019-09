Oberleichtersbach 11.09.2019

Anmelden zur Kreuzbergwallfahrt

Die Pfarrei Oberleichtersbach veranstaltet am 12. Oktober eine zweitägige Kreuzbergwallfahrt. Start ist um 7 Uhr in der Kirche in Oberleichtersbach. Wegen der Zimmerreservierung zur Übernachtung am Kr...