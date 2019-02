Anmelden zur Handy-Sprechstunde

Ab Mittwoch, 6. Februar, findet wieder regulär die Handysprechstunde in der Realschule CO I statt. Hier findet man Antworten auf Fragen rund um das Handy. Dabei nehmen sich pro Teilnehmer ein bis zwei Schüler die Zeit, Probleme bezüglich des Handys zu beheben und somit den Umgang mit diesem zu erleichtern. Die Handy-Sprechstunde findet jeden Mittwoch, ab 13.15 Uhr statt. Um vorherige telefonische oder persönliche Anmeldung im Awo-Mehrgenerationenhaus, Oberer Bürglaß 3 in Coburg, Telefonnummer 09561/94415, E-Mail: awo.treff.coburg@awo-ofr-mfr.de, wird gebeten. Es fallen keine Gebühren an. red