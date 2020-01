Anmelden zur Fitness-Nacht

Fitness nonstop zu aktueller Chartmusik - zum drittenmal findet am Samstag, 18. Januar, die Coburger Fitnessnacht der VHS statt, in Kooperation mit Audi BKK, HUK Coburg, Intersport Wohlleben, SÜC und Stadtmarketing. Professionelle Trainer der VHS präsentieren in der HUK-Coburg-Arena durchgehend ein Fitnessprogramm. Den Auftakt macht in diesem Jahr um 18.30 Uhr Alba Honold mit einem "Warm-Up to be Strong (by Zumba®)". Es folgen im 20-minütigen Wechsel Bodyweight, PasYon Dance, Fun Workout, Bodytoning, Dance Aerobic, Tae Bo, Power-Bauch, Aerobic, HIIT, Full Body Workout with Bands und Zumba®. Zum Abschluss gibt es ein Cool Down. Musik, Getränke und Sportschuhe zum Testen gibt es auch. Einlass ist ab 17.30 Uhr. Karten gibt es bei der VHS Coburg, Löwenstraße 12 (Ecke Mohrenstraße) und bei Intersport Wohlleben, Von-Werthern-Straße 4, Dörfles-Esbach. Alternativ ist die Anmeldung online auf www.vhs-coburg.de oder telefonisch unter 0 95 61/88250 möglich. vhs