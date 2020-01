Anmelden zur Demo in München

Der VdK-Ortsverband Schondra nimmt am Samstag, 28. März, an einer Demo in München teil. Wer mitfahren möchte, kann sich noch bis zum morgigen Samstag, 25. Januar, bei Marianne Wickermann, Tel.: 09747/571, anmelden. Es besteht auch die Möglichkeit, sich beim VdK-Ortsverband Bad Kissingen anzumelden, Tel.: 0971/2359. Der VdK-Ortsverband Schondra schließt sich zur Fahrt nach München dem Bus in Bad Brückenau an, schreibt der VdK-Ortsverband. sek