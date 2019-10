Aura an der Saale 09.10.2019

Anmelden zur Bildstockwanderung

Am Samstag, 26. Oktober, veranstaltet der Pfarrgemeinderat in Aura eine Bildstockwanderung. Treffpunkt ist um 9 Uhr am Feuerwehrhaus. Anmeldungen nehmen bis 20. Oktober Renate Graser, Tel. 09704/5183 ...