Der Bayerische Bauernverband bietet in der Vorweihnachtszeit eine Fahrt zum Darmstädter Weihnachtsmarkt an. Nach einer adventlichen Stadtführung besteht Zeit zum Bummeln über den Markt. Die Frauen aus Geroda und Platz starten am Freitag, 6. Dezember, zu dem Ausflug. Weitere Informationen gibt es bei Jutta Schneider, Tel. 09747/1249. Der Veranstalter bittet um zeitnahe Anmeldung. sek