Anmelden zum Übungsleiter

In Ramsthal finden im nächsten Jahr zwei Lehrgänge der Bayerischen Sportjugend statt. Zum einen wird der Übungsleiter-C-Breitensport Kinder/Jugendliche angeboten. Dieser Kurs findet vom 6. Juli bis 4. August statt. Ein weiterer Kurs ist der ÜL-Fortbildung 16 UE, Fit und Aktiv-Kraft, Mobilisation und Koordination vom 29. bis 30. Juni. Beide Kurse finden in Ramsthal in der Sporthalle statt. Anmeldungen unter https://www.blsv-qualinet.de. sek