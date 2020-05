Anmelden zum Turnier

Wie kann ich trotz Kontaktbeschränkung mit meinen Freunden Zeit verbringen und eventuell sogar noch neue Leute kennenlernen? Das Referat Jugend, Familie und Soziales der Stadt Bad Kissingen und der TV Jahn Winkels haben hierfür eine ganz einfache Idee: eSport! Gemeinsam veranstalten sie den 1. BK-Cup - ein großes Fifa 20-Turnier an der Konsole, das völlig kontaktlos online stattfindet, gleichzeitig aber auch ein gemeinsames Spielen mit anderen ermöglicht, heißt es in einer Mitteilung der Stadt. Zudem haben alle Teilnehmer die Möglichkeit sich mit anderen Gamern bei einem der beliebtesten digitalen Spiele zu messen. Starten ist am Freitag, 22. Mai, um 18 Uhr. Infos unter www.bfv-esports.de unter dem Reiter "Vereinsturniere", dort ist auch der "BK-Cup" aufgelistet sowie beim Referat Jugend, Familie und Soziales unter Tel. 0971/807 43 00 oder 0151/688 619 84. red