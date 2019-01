Anmelden zum Seniorennachmittag

Der VdK-Ortsverband Oberleichtersbach veranstaltet am Donnerstag, 28. Februar, einen Seniorennachmittag im Pfarrheim. Das Treffen beginnt um 14.30 Uhr. Teilnehmen können alle Mitglieder ab 65 Jahren, auch diejenigen, die in diesem Jahr noch 65 Jahre alt werden, mit Partnern. Für Esssen und Trinken sorgt der Obst- und Gartenbauverein Oberleichtersbach. Auch wird ein Fahrdienst angeboten. Hierfür und für die Teilnahme am Seniorennachmittag ist eine Anmeldung bis zum 20. Februar bei Reinhold Vornwald unter Tel. 09741/ 3538, Roland Rienecker, Tel.: 09741/4474 oder Ludwig Muth, Tel.: 09741/5289, erforderlich. sek