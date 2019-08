Der Seniorenausflug der evangelischen Kirchengemeinde Geroda findet am Donnerstag, 19. September, statt. Die Fahrt führt nach Volkach, hier ist eine Stadtführung geplant. Weiter steht eine Schiffrundfahrt auf dem Programm. Ein Besuch der Wallfahrtskirche "Maria im Sand" in Dettelbach und ein Abendessen schließen sich an. Anmeldungen: Pfarramt, Tel.: 09747/ 206, oder Christa Heil. sek