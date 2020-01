Anmelden zum Kurs

Der FC Frankonia Thulba bietet ab sofort den Kurs "Active Body" in der Thulbatalhalle an. Der Kurs ist bereits gestartet. Weitere Termine sind jeweils donnerstags von 19 bis 20 Uhr am 16., 23. und 30. Januar, am 6., 20., und 27. Februar, sowie am 5., 12. und 19. März. Als Ausweichtermine stehen der 26. März, sowie der 9., 16. und 23. April zur Verfügung. Anmeldungen sind möglich bei Andreas Wagner, Tel.: 0175/404 46 05 oder per E-Mail an awagner75@yahoo.de sek