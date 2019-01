Anmelden zum Kurs "Mein Kind pubertiert!"

Pubertät - die Lebenswelt und Motive von Kindern und Jugendlichen, die Rolle der Eltern, Gespräche sowie verhandeln und Grenzen setzen sind Themen eines fünfteiligen Elternkurses der Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle für den Landkreis Forchheim. Er richtet sich an Eltern pubertierender Kinder im Alter zwischen zwölf und 18 Jahren, startet am Donnerstag, 21. Februar, und findet im Haus Barbara in der Haidfeldstraße 10 in Forchheim statt. Ansprechpartner sind Diplom- Sozialpädagogin (FH) Helene Wölfel-Wagner und Diplom-Psychologe Markus Messingschlager, zu erreichen unter Telefon 09191/707240 oder per Mail an erziehungsberatung@caritas-forchheim.de. Eine Anmeldung zum Kurs ist erforderlich, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist. red