Anmelden zum Karfreitags-Event

Der Skiclub Bad Brückenau bietet seinen Mitgliedern für Karfreitag, 19. April, eine Panoramaweg-Wanderung an. Treffen hierzu ist um 15.30 Uhr, anschließend findet um 17 Uhr das "Kaas-Spatzen-Essen" auf der Skihütte statt. Zur optimalen Planung ist für das Essen eine Anmeldung erforderlich. Anmeldungen sind im "Lok-In" oder per Mail an: Hildmann11@gmx.de (mit Namensangabe, Anzahl der Teilnehmer und Telefonnummer) bis spätestens Samstag, 13. April, möglich. sek