Anmelden zum Handarbeitsnachmittag

Das Bayerische Rote Kreuz, Kreisverband Bad Kissingen, veranstaltet am Mittwoch, 20. Februar, von 14 bis 16 Uhr für Handarbeitsliebende einen Strick-, Häkel- oder Sticknachmittag im Rotkreuzhaus "Mehr Leben" in Bad Kissingen. Seniorinnen geben Anfängern wertvolle Tipps. Materialien sind selbst mitzubringen. Auch wer nicht handarbeiten möchte ist willkommen. Anmeldeschluss ist am Dienstag, 19. Februar,

unter Tel.: 0971/727 22 01. sek