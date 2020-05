Anmelden zum Gottesdienst

Wer mit der Kirchengemeinde Baunach einen Gottesdienst mitfeiern möchte, sollte gemäß der Kirchengemeinde Folgendes beachten: Mitfeiernde müssen sich vor dem Gottesdienstbesuch telefonisch im jeweiligen Pfarrbüro anmelden. Das Pfarrbüro Baunach ist unter der Telefonnummer 09544/ 6776 zu erreichen, das Pfarrbüro in Pfarrweisach ist unter der 09535/ 245 zu erreichen.

Des Weiteren informiert die Kirchengemeinde, dass bei allen Gottesdiensten durchgängig ein Mund-Nasen-Schutz vorgeschrieben ist und Gläubige ihre eigenen Gesangbücher von zu Hause mitbringen sollen. Dies gilt sowohl für Gottesdienste, die in der Kirche stattfinden, als auch im Freien. Am Samstag, 16. Mai, 18 Uhr, und Sonntag, 17. Mai, um 9 Uhr, findet ein Gottesdienst in der Pfarrkirche Baunach statt. Ein Gottesdienst anlässlich der Bitttage wird am Montag, 18. Mai, um 18.30 Uhr, auf dem Friedhof Reckendorf gehalten. Am Dienstag, 19. Mai, um 18.30 Uhr wird ein Gottesdienst anlässlich der Bitttage in der Pfarrkirche Baunach veranstaltet. red