Anmelden zum Gemeindeausflug

Die Gemeinde lädt alle Senioren zu einer Osterbrunnenfahrt am Mittwoch, 24. April, ein. Die Busfahrt führt in die Fränkische Schweiz vorbei an schönen Osterbrunnen bis Pottenstein. Eine Betriebsbesichtigung in einer Schnapsbrennerei ist außerdem geplant. Die Abendeinkehr ist gegen 18 Uhr im Gasthaus Frankenblick. Bei Interesse sollte man sich schnellstens unter Telefon 09562/9832265 bei Kristek in der Gemeinde anmelden. Die Abfahrtszeiten sind: 11.25 Uhr in Neuensorg, 11.30 Uhr in Weidhausen am Rolf-Fischer-Platz und um 11.40 Uhr an der Domäne in Sonnefeld. red