Anmelden zum Frühstück für Frauen

Auf dem Marienberg bei Scheßlitz findet am Mittwoch, 23. Oktober, von 9 bis 11.30 Uhr ein Frauenfrühstück statt. Referentin Steffi Hoffmann zeigt auf, wie Abschiednehmen und Neuanfang möglich sein können. In froher und guter Runde sind Sie beim Frauenfrühstück nicht allein und werden mit bestärkenden und befreienden Impulsen beschenkt. Eingeladen sind Frauen und Mütter aller Lebensphasen. Anmeldung erbeten bis 18. Oktober bei Schwester M. Anne Rath: per E-Mail an sr.anne@s-ms.org oder unter Telefon 09542/7635. Veranstalter ist die Schönstattbewegung Frauen und Mütter in Kooperation mit der KEB. red