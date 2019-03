Anmelden zum Forellenangeln

Das Karfreitags-Forellenangeln beim Kreisfischereiverein Kronach findet am 19. April von 7 bis11 Uhr am Teich sieben beim Gut Birkach statt. Anmeldung sollte bis zum 12. April bei Alfred Bittruf unter Telefon 09261/2080 oder im "Angelmax" in Neukenroth, Rufnummer 0162/6548351, erfolgen. Fürs leibliche Wohl wird (fleischlos) gesorgt. red