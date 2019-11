Detter 22.10.2019

Anmelden zum Entenessen

Der SV Detter-Weißenbach veranstaltet am Freitag, 22. November, und am Sonntag, 24. November, ein Entenessen im Sportheim des Vereins. Beginn ist am Freitag um 18.30 Uhr und am Sonntag um 11.30 Uhr. A...