Kronach vor 17 Stunden

Anmelden zum Englisch-Kurs

In diesem Semester setzt sich der Kurs "Englisch für Einsteiger" mit Margit Sagodi am Donnerstag, 21. Februar, 18 Uhr, in der Berufsschule, fort. Anmeldung unter Telefon 09261/60600 oder www.vhs-krona...