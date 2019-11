Anmelden zum Ehrenamtsempfang

Ehrenamtliche leisten durch ihre Arbeit in den Vereinen, Initiativen und Organisationen Unersetzliches für das soziale und kulturelle Leben im Landkreis. Deshalb gibt der Kreisverband Erlangen-Höchstadt der SPD einen Empfang für Ehrenamtliche am Samstag, 30. November, um 16 Uhr im Vereinshaus Herzogenaurach in der Hinteren Gasse. Auf dem Programm steht ein unterhaltsamer Nachmittag mit Stefan Kügel vom Theater Kuckucksheim. Auch gibt es Gelegenheit zum Erfahrungsaustausch mit den Abgeordneten Martina Stamm-Fibich und Alexandra Hiersemann. Für das leibliche Wohl ist gesorgt. Anmeldung bei Fritz Müller per E-Mail an fritz.mueller.hero@t-online.de oder Telefon 0171/4944960. red