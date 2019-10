Anmelden zum Bildungstag

Unter dem Motto "Mut tut gut!" findet am Dienstag, 3. Dezember, ein Bildungstag für Landfrauen auf dem Volkersberg statt. Anmeldungen beim Ortsverband Großwenkheim des Bayerischen Bauernverbandes (BBV) nehmen die Ortsbäuerinnen Meta Pfennig (Tel. 09766/720) oder Silvia Mohr (Tel. 09766/548) in Großwenkheim, Ursula Fiedler (Tel. 09766/742) in Kleinwenkheim und Martina Appel (Tel. 09766/1331) in Seubrigshausen entgegen. Der Bus zum Volkersberg startet um 7.45 Uhr in Theinfeld, 7.50 Uhr Seubrigshausen, 7.55 Uhr Großwenkheim, 8 Uhr Kleinwenkheim Dorfmitte, 8.05 Uhr Brünn, 8.15 Uhr Reichenbach und 8.20 Uhr Burghausen. sek