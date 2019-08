Anmelden zum Ausflug zum Stausee Hohenwarte

Da am Donnerstag, 15. August, Feiertag ist, unternehmen die Freunde des Bundes der Ruhestandsbeamten, Rentner und Hinterbliebenen (BRH) ihren nächsten Tagesausflug bereits am Mittwoch, 14. August.

Er führt über die A 71 zum Stausee Hohenwarte, dem Thüringer Meer in der Nähe von Saalfeld. Im Gasthaus "Alte Post" in Saalfeld wird mittags eingekehrt. Dann geht es weiter nach Hohenwarte zum Schiffsanleger, der direkt an der Staumauer liegt.

Der Stausee ist durch Anstauen der Thüringer Saale in den 30er Jahren entstanden. Die gekrümmte Gewichtsstaumauer besteht aus Beton und ist zirka 75 Meter hoch. Beim Bau mussten seinerzeit 150 Menschen umgesiedelt werden. Der Stausee Hohenwarte wird von Passagierschiffen und Sportbooten befahren. Bei einer 90-minütigen Schiffstour lassen sich die Teilnehmer Kaffee und Kuchen schmecken, heißt es in der Pressemittelung des Veranstalters. Anschließend fährt der Bus auf dem direkten Weg nach Bad Kissingen zurück.

Mehrere Abfahrtsorte

Abfahrt ist um 9.50 Uhr am Massaplatz, 10 Uhr am Berliner Platz, 10.03 Uhr am Burkardus Wohnpark und 10.05 Uhr an den Postgaragen. Rückkehr ist gegen 18 Uhr. Anmeldungen sind bei GWK-Reisen, Grabengasse 8, Tel.: 0971/730 310, vorzunehmen. sek