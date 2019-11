Anmelden zum Ausflug nach Hohenroth

Das Frauenfrühstücks-Team der evangelischen Kirchengemeinde Geroda unternimmt am Sonntag, 1. Dezember, einen Ausflug zum Adventsbasar nach Hohenroth bei Gemünden. Abfahrt ist um 10.45 Uhr an der Bushaltestelle in Platz und um 10.50 Uhr in Geroda. Anmeldungen werden noch bis Sonntag, 24. November, bei Margarete Hilsdorf, Tel. 09747/321 oder Heidi Rödl, Tel. 09747/654 entgegen genommen. sek