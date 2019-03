Anmelden zu Yoga mit Passion

Der Pfarrer und Yoga-Lehrer Peter Trapp möchte zeigen, dass Yoga mehr sein kann als Dehnungs-, Atem- und Entspannungsübungen. An zwei Yoga-Tagen am Samstag, 30. März, im "Haus Contakt" in Coburg und am Samstag, 6. April, im Gemeindehaus Bad Rodach erfährt man jeweils von 9 bis 16 Uhr, wie man mit Yoga die Passionszeit bewusster erleben kann. Mitzubringen sind eine eigene Matte, Decke und Kissen. Vorkenntnisse sind für eine Teilnahme nicht erforderlich. Anmeldungen sind möglich per Mail an ebw.coburg@elkb.de oder unter der Telefonnummer 09561/75984. red