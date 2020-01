Anmelden zu vhs-Kursen

Kommende Woche startet das Sommersemester der Volkshochschule Bad Brückenau. Den Auftakt macht am kommenden Dienstag, 4. Februar, der Kurs "Wie tickt mein Hund?” im vhs-Raum in der Musikschule in Bad Brückenau. Der Kurs findet an sechs aufeinanderfolgenden Dienstagen von 20 bis 21 Uhr statt. Der Dozent ist Klaus Heinemann. Am Mittwoch, 5. Februar, startet der Kurs "Salutogenese. Meine Balance im Leben" in der Georgi-Kurhalle. Der Kurs findet an acht aufeinanderfolgenden Mittwochabenden von 19 bis 20.30 Uhr statt. Kursleiter ist Klaus Ziegler. Anmeldungen und Infosationen unter www.vhs-kisshab.de oder unter Tel. 09741/804 55, Mail: vhs@bad-brueckenau.de. sek