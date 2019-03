Anmelden zu Kultur zum Frühstück

In den Kunstsammlungen der Veste findet "Museum bewegt - Kultur zum Frühstück" statt. Das Thema ist diesmal "Nobelkarossen - Edle Fahrzeuge vom 16. bis zum 19. Jahrhundert". Gefrühstückt wird am Donnerstag, 25. April, ab 10 Uhr, und am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr. Eine Anmeldung ist erforderlich unter Telefon 09561/87919. red