Anmelden zu den Volkshochschulkursen

Für "Ermutigend erziehen - ein Angebot nicht nur für Eltern" am Donnerstag, 19. März, ab 19 Uhr gibt es noch freie Plätze. Das Kursangebot für Eltern, Lehrer, Erzieher, Betreuer, Übungsleiter, Großeltern und allen am Erziehungsprozess Beteiligten gibt wertvolle Tipps für ein harmonisches Miteinander. Außerdem sind zu folgenden Kursen noch Anmeldungen möglich: "Bücher-Frühling" am Donnerstag, 19. März, ab 19.30 Uhr im Bunten Buchladen Hammelburg, "Hypnose - Infoveranstaltung" am Freitag, 20. März, ab 18.30 Uhr in der Alten Volksschule, "Whiskey Tasting" am Samstag, 21. März, ab 18 Uhr am Sturmiushof in Diebach sowie "Vorsorgevollmacht und Patientenverfügung" am Montag, 23. März, ab 19.30 Uhr in der Alten Volksschule.

Außerdem stehen zwei Wochenendseminare im Programm: "Selbstverteidigung für Mädchen/Frauen ab 16 Jahren" am Samstag/Sonntag 21./22. März und "Traumgärten I - Planung" am Freitag 20./21. März, beides in der Alten Volksschule Hammelburg.

Anmeldeschluss ist jeweils drei Tage vor Kursbeginn. Weitere Informationen findet man unter www.vhs-kisshab.de . Anmeldungen werden auch im vhs-Büro montags bis freitags von 10 bis 12 Uhr entgegengenommen, Telefonische Inofs unter 09732/902 434. sek