Anmelden in den Pfarrbüros

In der Pfarreiengemeinschaft Saalekreuz finden an Pfingsten die ersten Messfeiern statt: und zwar am Pfingstsonntag um 10 Uhr in Fuchsstadt an den Gaden und am Pfingstmontag um 9 Uhr in Elfershausen im Pfarrgarten.

Bei schlechtem Wetter werden die Gottesdienste in die Kirche verlegt. Ein weiterer Gottesdienst ist am Pfingstmontag um 10.30 Uhr in Machtilshausen am Kindergarten. Da in der Machtilshäuser Kirche noch kein Gottesdienst gefeiert werden darf, muss dieser bei schlechtem Wetter entfallen. Im Freien wird es auch keine Sitzplätze geben. Wenn hier Bedarf besteht, dann sollte ein eigener Klappstuhl oder ähnliches mitgebracht werden. Es gibt nur eine begrenzte Teilnehmerzahl, deshalb muss man sich vorher telefonisch in den Pfarrbüros anmelden. Ein Mund-Nase-Schutz muss getragen und das eigene Gotteslob mitgebracht werden. Personen, die Erkältungssymptome haben, dürfen nicht am Gottesdienst teilnehmen. Das Pfarrbüro Elfershausen erreicht man montags, dienstags, donnerstags und freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr und am Donnerstagnachmittag von 16 bis 18 Uhr unter 09704/318 und das Pfarrbüro Fuchsstadt mittwochs von 9 Uhr bis 12 Uhr und 14 Uhr bis 17 Uhr unter 09732/2190. sek