Anmelden fürs Tabakmuseum

Der Rhönklub-Zweigverein Münnerstadt lädt am Sonntag, 22. September, zu einem Besuch des Tabakpfeifenmuseums in Oberelsbach ein. Hierbei erfährt der Besucher viel über die Rauchkultur in den verschiedenen Jahrhunderten. Anschließend steht ein Besuch im Simonshof zum Kaffeetrinken mit anschließender Besichtigung der Anlagen des Heimathofes auf dem Programm. Eine Anmeldung ist bis 14. September unter Tel.: 09733/ 6651 erforderlich (AB). Abfahrt ist um 13 Uhr am Parkplatz Oberes Tor nach der Bildung von Fahrgemeinschaften. Weitere Infos: www.rhoenklub-muennerstadt.de/aktuelles. sek