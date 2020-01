Anmelden fürs Frühstück für Generationen

Die Seniorenvertretung "55 plus" Ebermannstadt lädt zum gemütlichen Generationenfrühstück am Samstag, 25. Januar, ein. "Bei Annette" in der Diesbrunnenstraße 1 erwarten die Teilnehmer ab 9.30 Uhr Gespräche in altersunabhängiger Runde bei einem Frühstücksbuffet. Der Veranstalter bittet um eine verbindliche Anmeldung unter Telefon 09194/333 bei der Stadt-Apotheke Ebermannstadt. red